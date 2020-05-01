السيد فضل الله يحذر من خروج الاحتجاجات في لبنان عن سلميتها

2020/05/01 | 15:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العلامة السيد علي فضل الله من خروج الاحتجاجات في لبنان عن سلميتها، الى تعميم حالة من الفوضى نتيجة التوظيف السياسي لها وتصفية الحسابات بين الافرقاء.وشدّد السيد فضل الله على أهميّة أن يعلو صوت الناس الجائعين والمظلومين ليصل إلى من يتولّون المسؤوليّة في هذا البلد، للمطالبة بحقّهم في العيش الكريم، وأن يكون هذا من أولى […]

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