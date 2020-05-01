العراق يعلن تأمين رواتب الموظفين الى نهاية 2020 بقيمة 50 ترليون دينار

2020/05/01 | 15:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين الى نهاية العام الحالي، فيما لفتت إلى أن رواتبهم تتجاوز 50 تريليون دينار سنويا.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي لشفق نيوز، إن "هناك أكثر من أربعة ملايين موظف في الدولة العراقية"، لافتا الى تواجد "أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد ومستفيد من الرعاية الاجتماعية".وأضاف أن "الحكومة أمنت رواتب 8 ملايين موظف ومتقاعد والرعاية الاجتماعية إلى نهاية العام الحالي"، منوها على أن "رواتبهم أصبحت تتجاوز 50 تريليون دينار سنويا من بينهم التعيينات التي حدثت مؤخرا".ويواجه العراق تحدياً جدياً في تأمين رواتب موظفيه بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى دون الـ30 دولاراً، في حين ان البرلمان أقر سعر برميل النفط بـ 56 دولاراً لموازنة 2020.ومع استمرار انهيار اسعار النفط فإن عجز الموازنة في العراق قد يصل إلى قرابة 35 مليار دولار، وستكون الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظف، بحسب المراقبين.وكشفت اللجنة المالية النيابية، قبل ايام، عن مقترح حكومي لتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، فيما لفتت إلى أن هذا التخفيض سيسهم بصرف رواتب الموظفين.

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