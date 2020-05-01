2020/05/01 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعة الشعب تحمل ذكرى رمزية لأوبك إحدى رئات بغداد الثقافية تستعد لإستقبال الفرق الموسيقية والمسرحية بغداد – تضامن عبدالمحسن اكد وزير الثقافة والاثار والسياحة عبدالامير الحمداني ان(قاعة الشعب تعد واحدة من رئات الثقافية في بغداد )، وذلك خلال جولته الاستطلاعية على القاعة التي تخضع الى ترميمات من قبل شركة المشاريع النفطية.وأشار الى ان (قاعة الشعب […]

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