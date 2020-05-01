2020/05/01 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوميز تحيي ممرضتين ترقصان على أغنيتها { لوس انجلوس – وكالات – شاركت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز في صفحتها الرسمية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممرضتين وهما ترقصان على أنغام أغنيتها (بوي فرند) من ألبومها الجديد (رير)، وعلّقت غوميز بقولها(هذا جعلني أبتسم كثيراً وشكراً لكل محترف على الخطوط الأمامية، وأنتم يا رفاق […]

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