2020/05/01 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولي تكتب عن تجربة الأمومة خلال أزمة كورونا { لوس انجلوس – وكالات – وجهت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار أنجلينا جولي رسالة إلى الآباء نشرتها مجلة تايم، تقدم فيها النصح والمشورة خلال مرحلة الحجر المنزلي للوقاية من انتشار فايروس كورونا.قالت فيها إن (بقاءها مع أبنائها الستة خلال أزمة فايروس كورونا المستجد، جعلها تدرك […]

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