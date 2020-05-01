عبد المهدي: عمال العراق سيحققون النجاح بإعادة العمل والانتاج وتحريك الاقتصاد

2020/05/01 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة (01 ايار 2020)، أن عمال العراق سيحققون النجاح بإعادة العمل والانتاج وتحريك الاقتصاد.

وقال عبد المهدي في تهنئة بعيد العمال، حصلت عليها (بغداد اليوم): "تحل ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه تحديا صحيا خطيرا أوقف عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا جائحة كورونا ببسالة وصبر ونجاح بشكل ميّز العراق عن بقية دول العالم، ونحن على ثقة تامة بأن عمال العراق ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل والإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني مجددا ".

وأضاف، "وبهذه المناسبة نبارك لعمال العراق حلول ذكرى عيد العمال العالمي، سائلين الله العلي القدير ان يمكن شعبنا وقواه العاملة المخلصة من تجاوز كل التحديات وحفظ أمنه وسلامته وتحقيق تطلعاته المشروعة".

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الجمعة (01 ايار 2020)، أن نهوض الاقتصاد العراقي مقترن بتوفير فرص العمل والإصلاحات الإدارية.

وقال الكاظمي، في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم): "بمناسبة عيد

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، الجمعة (01 أيار 2020)، أن الحوارات مازالت مستمرة بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون حسمها بشكل نهائي، فيما أشار الى أن القوى السياسية ليس أمامها الى إل

بغداد اليوم – بغداد

أعلن السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، الجمعة (1 أيار 2020)، عودة أكثر من ٢٧٥٠ مواطنا تركيا إلى بلاده من العراق برا وجوا.

وقال يلدز في بيان موجر، تلقته (بغداد اليوم)، إن "اكثر من ٢٧٥٠ مواطنا تركيا من عموم العراق

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