بالصور.. انطلاق عملية إصلاح عاجلة لخط كهرباء ميرساد الإيراني في ديالى

2020/05/01 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

بعد مرور اكثر من 24 ساعة على استهداف ابراج خط ميرساد لنقل الطاقة الكهربائية المستوردة من ايران في منطقة وادي ثلاب قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، انطلقت خطة إصلاح عاجلة من قبل كوادر توزيع الكهرباء، لإعادة 450 ميكاواط،’ فقدتها المنظومة الوطنية بسبب هذا الاستهداف الذي يمثل الثالث من نوعه خلال الايام الماضية لأبراج الطاقة في ديالى، وإنها مؤشر على حرب اخرى يشنها داعش.

عضو لجنة الطاقة النيابية النائب همام التميمي، كان قد أكد خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، أن "الوضع الامني في ديالى هش، وهناك خلايا نائمة تنشط في بعض مناطقها"، لافتا الى ان "تفجير احد ابراج خط ميرساد في منطقة اكباشي في قاطع شمال شرق ديالى يكشف خطورة تلك الخلايا والتي فقدت المنظومة الوطنية بسببها 450 ميكاواط ،ما خلق تأثيراً سلبياً على ساعات الكهرباء في ديالى وبقية المناطق".

وأضاف، أن "مسلسل استهداف ابراج الكهرباء مستمر منذ عامين، وما حدث خلال الاسبوع الجاري من تسجيل ثلاث عمليات استهداف لها نخشى ان يكون بداية مسلسل ارهابي سيخلق صيفا ساخنا في ديالى"، مؤكدا أن "القيادات الامنية في المحافظة امام اختبار واذا تكررت التفجيرات ستكون هناك علامات استفهام كثيرة".

ودعا التميمي الى "ضرورة كشف الخلايا النائمة التي تنشط في مناطق قريبة من مواقع استهداف الابراج والسعي لانها خطورتها".

وكان مصدر حكومي في ديالى، قد كشف، أول أمس الاربعاء، عن صدور اوامر فورية بتشديد حماية ابراج الطاقة خاصة الاستراتيجية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اوامر فورية صدرت من جهات امنية عليا في بغداد، لتشديد اجراءات حماية ابراج الطاقة الكهربائية في ديالى، خاصة بعد تسجيل هجومين عليها في غضون 24 ساعة، وكان آخرها في اطراف منطقة جواد البشو على الحدود مع العاصمة".

وأوضح، ان "التشديد الأمني يأتي تحسبا من تكرار الهجمات التي تحمل بصمات داعش، خاصة وان الابراج استهدفت في مناطق فيها مؤشرات على نشاط لخلايا داعش الارهابي".

ولفت الى أن "القوات المعنية بحماية الابراج في حالة استنفار قصوى، وهناك سلسلة اجراءات تم اتخاذها منذ يوم امس بعد تسجيل اول هجوم على ابراج الطاقة في منطقة نهر الامام في اطراف قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، والتي أدت الى سقوط برجيين".

قبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي قرب قرية جواد البشو.

‏وقالت الوزارة في بيان، إنه "في تمام الساعة 23:12 من مساء الثلاثاء انفصلت خطوط الأمين/ شرق بغداد 400 ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان 1500 ميگا واط من الطاقه التوليدية والمنقولة عبر الخطوط أعلاه".





وأضافت أن "هذا الامر سيؤثر على تجهيز الطاقة لمناطق: الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".

وبينت أنه "على الفور توجهت مفارز الصيانة الى المنطقة المذكورة ترافقها القوات الامنية لإصلاح الأضرار، وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي، وتفادي تحديد الإهمال للمناطق والمحافظات المذكورة".

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