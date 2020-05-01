العتبة الحسينية توزع 120 ألف سلة غذائية رمضانية على العوائل المستحقة

2020/05/01 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلنت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الجمعة، عن توزيع 120 ألف سلة رمضان الغذائية و50 مليون دينار على العوائل المستحقة.وقال مسؤول التبليغ والتعليم الديني في العتبة الشيخ فاهم الابراهيمي، انه “منذ الاول من شعبان وزع التبليغ الديني 120 ألف سلة غذائية رمضانية تتكون من 15 مادة بالإضافة الى حليب الأطفال والحفاظات على العوائل المستحقة […]

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