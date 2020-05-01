أغويرو: لاعبو

2020/05/01 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال النجم الأرجنتيني في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيرجيو أغويرو، إن اللاعبين خائفون من استئناف المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، خصوصا وأن لديهم أطفال.

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