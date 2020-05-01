الكشف عن وزارات

2020/05/01 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري، الجمعة، عن استحقاق المكون السني من الوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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