2020/05/01 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديوغراف،،اليوم العالمي للعمال: الاول من آيار في جائحة كورونا وركود 17 عاماً،صمت المعامل ومعاناة العامل!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديوغراف،،اليوم العالمي للعمال: الاول من آيار في جائحة كورونا وركود 17 عاماً،صمت المعامل ومعاناة العامل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).