 الكشف عن أول “ديناصور مائي” بالعالم

2020/05/01 | 16:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح فريق دولي يضم علماء حفريات في كشف النقاب عن دلائل ملموسة لأول ديناصور مائي معروف في العالم.وأفادت صحيفة “هسبريس”، مساء أمس الخميس، أن الدلائل تشير إلى أن الديناصور المائي كان يعيش قبل ملايين السنين في الجنوب الشرقي بالمغرب.ويضم هذا الفريق باحثين من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وجامعة مرسي […]

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