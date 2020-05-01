العراق.. صحة البصرة تسجل ١٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/01 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة في العراق عن تسجيل 17 حالة اصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، فيما اشارت الى تماثل 12 حالة الشفاء التام....

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