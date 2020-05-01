2020/05/01 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتنذر المؤشرات الأولية القادمة من بعض المحافظات إلى انتظار العراق رقمًا مرتفعًا جديدًا لأعداد المصابين بفيروس كورونا لهذا اليوم، في الوقت الذي لاتزال محافظة البصرة تحصد نتائج "عزاء الهارثة".

بدأت رحلة عزاء الهارثة في البصرة بتسجيل 39 إصابة في الـ28 من نيسان الجاري، وفي اليوم التالي سجلت المحافظة 50 إصابة

ومنذ 4 أيام، لم تنخفض الإصابات في البصرة عن الـ10 حالات، حيث سجلت المحافظة لليوم الرابع 17 معظمهم حالات ملامسة لمجلس عزاء الهارثة.

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عزاء الهارثة من جديد

قالت صحة البصرة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم تسجيل 17 حالة موجبة جديدة، 16 حالة منهم جاءت نتيجة الرصد الوبائي وكانت 7 حالات في منطقة الخورة قضاء الهارثة، و9 حالات في حي القائم القبلة، علمًا أن جميع هؤلاء هم من الملامسين الذين ارتادوا مجلس العزاء في الهارثة".

وبدأت رحلة عزاء الهارثة بتسجيل 39 إصابة في الـ28 من نيسان/أبريل الجاري، وفي اليوم التالي 29 نيسان/أبريل سجلت المحافظة 50 إصابة، ويوم أمس 30 نيسان/أبريل تم تسجيل 28 إصابة، معظمهم من الملامسين ومرتادي مجلس عزاء الهارثة.

من جانبها، أعلنت دائرة صحة ميسان، تسجيل 7 إصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الدائرة سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز محافظة ميسان"، مبينة أن "المصابين هم من الملامسين لحالة موجبة سابقة كانت قد قدمت من سفر من خارج العراق".

فيما ودعت المثنى، أحد مصابيها، حيث سجلت حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 65 عامًا.

وشمالًا، سجلت محافظة أربيل، إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة من سكنة المحافظة، ليكون الموقف الأولي نحو 25 إصابة في العراق حتى الان.

وبالرغم من الإصابات المرتفعة التي بدأت تبرز في العراق مؤخرًا يكون مصدرها "نشاطات اجتماعية" كما حدث في منطقة الهارثة بالبصرة في مجلس عزاء، وصلاة الجماعة في حي الفرات بمنطقة الكرخ التي وصل عدد مصابيها إلى نحو 20 مصابًا، إلا أن مصلين في محافظة السليمانية اليوم الجمعة، حرصوا على إداء صلاة جماعة قرب إحدى مساجد المحافظة المغلقة بفعل قرارات خلية الأزمة.

مصلّون في محافظة السليمانية حرصوا على أداء صلاة جماعة قرب إحدى مساجد المحافظة المغلقة بفعل قرارات خلية الأزمة

وأظهرت صور اطلع عليها "ألترا عراق"، تجمعًا بشريًا وصفوفًا متراصة من المصلين بالقرب من مسجد مغلق في إحدى شوارع السليمانية دون مراعاة الشروط الوقائية، وبالرغم من قرارات منع التجمعات البشرية.

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