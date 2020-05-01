الكشف عن جلسة منح الثقة.. ومؤشرات

2020/05/01 | 16:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربينما تقترب المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مصطفى الكاظمي، من الانتهاء، رجحت مصادر برلمانية عقد مجلس النواب جلسة منح الثقة، منتصف الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات من عرقلتها داخل البرلمان.

أعلنت بعض الكتل السياسية اعتراضها على المنهاج الوزاري الذي قدمه المكلف مصطفى الكاظمي

وأعلنت بعض القوى النيابية المتمثلة، بائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح، اعتراضها على المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى البرلمان، الأربعاء 29 نيسان/أبريل، لغرض دراسته قبل اعتماده في جلسة التصويت.

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البرنامج الوزاري لمصطفى الكاظمي

القيادي في ائتلاف النصر، محمد العبد ربه، يتوقع فشل مفاوضات رئيس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية، الرامية لإقناعهم بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال العبد ربه لـ"ألترا عراق"، إن "استمرار الخلافات السياسية حول بعض الحقائب الوزارية سيؤدي إلى الإطاحة بالمكلف"، مؤكدًا "عدم تمرير كابينته الوزارية".

من جانبه، يقول النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي لـ"ألترا عراق"، إن "البرنامج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للبرلمان، مقتضب، ولم يعالج الكثير من القضايا أو يضع لها حلولًا وفق جداول زمنية تنسجم مع عمر حكومته".

وأكد أن "تحديات المرحلة المقبلة خطيرة وأولويات الحكومة المقبلة، هي الحفاظ على هيبة الدولة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المبكرة بعيدًا عن تأثيرات السلاح والمال السياسي، بالإضافة إلى مواجهة فيروس كورونا".

بيّن الزاملي أن "الكابينة الوزارية للكاظمي، ستمر حال عقد جلسة منح الثقة، بالرغم من الصعوبات الموجودة"، مؤكدًا أن "عدم تمرير الكابينة يوم الثلاثاء المقبل سيتعقد المشهد السياسي وستذهب الأمور بالاتجاه السلبي يعمق الخلاف بين القوى السياسية والمكلف".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، كلف رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة، في 9 نيسان/أبريل، بعد اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة، إثر عدم تمكنه من تحقيق إجماع سياسي لتشكيل الحكومة.

وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس المكلف في 8 أيار/مايو، للحصول على ثقة البرلمان وبخلافه يتم تكليف مرشح بديل، بحسب ما نص عليه الدستور العراقي.

نائب عن "سائرون": المفاوضات مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات بشأن بعض الأسماء التي أثير حولها الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام

في هذه الاتجاه، يقول النائب عن "سائرون" بدر الزيادي لـ"ألترا عراق"، إن "رئاسة مجلس النواب ستعلن عن تحديد جلسة منح الثقة حال وصول السير الذاتية الخاصة بمرشحي الكابينة الوزارية"، مرجحًا "عقد الجلسة الاستثنائية الأربعاء المقبل".

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ويشير النائب عن سائرون، بزعامة الصدر، إلى "استمرار المفاوضات بين الكاظمي، والكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات بشأن بعض الأسماء التي أثير حولها الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام".

ووسط أجواء يسودها الكثير من الغموض حول مصير الكابينة الوزارية للرئيس المكلف، يرفض الحراك الشعبي المستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، تكليف الكاظمي ويطالبون بتكليف شخصية مستقلة بعيدة عن النخبة الحاكمة.

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