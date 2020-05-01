عبد المهدي: عمال العراق سيحققون النجاح بإعادة العمل وتحريك الاقتصاد

2020/05/01 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن عمال العراق سيحققون النجاح بإعادة العمل وتحريك الاقتصاد.

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