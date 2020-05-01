353 حالة.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بالكويت

2020/05/01 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالإضافة إلى 4 وفيات، وهو ارتفاع قياسي في عدد الإصابات.وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 4377 إصابة، وعدد الوفيات 30 حالة، وفق بيان للوزارة.وقال البيان إن الضحايا الجدد مواطن كويتي (72 عاما) ومقيمون من الجنسيات البنغلاديشية (50 عاما) والهندية (45 عاما) والمصرية (61 عاما).وبحسب البيان، تماثل 63 مريضا للشفاء من كورونا في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1602.وأشار البيان إلى أنه لا يزال 2745 شخصا يتلقون العلاج من كورونا في الكويت، بمن فيهم 70 مريضا في العناية المركزة 36 منهم في حالة حرجة.وتمثل أرقام اليوم في الكويت ارتفاعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة مقارنة مع إحصاءات يوم أمس وهو 284 إصابة جديدة، وتحطم الرقم القياسي السلبي السابق الذي تم تسجيله الخميس الماضي 300 إصابة خلال 24 ساعة.وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر كويتية مسؤولة أن استهلاك الكويت من الكمامات يومياً يتراوح بين مليون و1.5 مليون كمامة حاليا، وأكدت ارتفاع الرقم إلى 4 ملايين كمامة يوميًا فورعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع حظر التجول عن الأفراد واستئناف الأعمال الحكومية والخاصة والأسواق التجارية.

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