الانبار تكشف نتائج الفحص المختبري لـ 43 شخصا تم حجرهم لتأكد من سلامتهم من كورونا  

2020/05/01 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف الناطق الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، الجمعة، نتائج الفحص المختبري لـ 43 .وقال العناني في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع مختبرات بغداد اجرت فحص طبي لـ 43 مواطنا من اهالي الرمادي والرطبة وبينهم ايضا من منتبسي الفوج الخامس للشرطة المحلية في […]

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