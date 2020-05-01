جمالي : مطالب عائلات الضحايا عاطفية والحادث من الأمور العسكرية التي يجب عدم الحديث عنها

2020/05/01 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب الإيراني محمد جواد جمالي، ملف اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، من قبل الحرس الثوري الإيراني، من الاسرار التي يجب الابتعاد عن الحديث بشأنها.

وأكد جمالي في تصريح، ان القضايا العسكرية ومن بينها ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب العاصمة طهران، تعتبر من الأمور التي لا يمكن سردها بشكل علني، على حد زعمه، واصفا مطالبات عائلات الضحايا بشأن ضرورة الكشف عن ملابسات الحادث وابلاغهم بنتائج التحقيقات بأنها مطالب عاطفية حسب تعبيره.

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