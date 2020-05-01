بومبيو : ستتحمل الصين مسؤولية ما لحق بالعالم جراء إخفاء معلومات عن كورونا

2020/05/01 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن السلطات الصينية تخفي الكثير من المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو في تصريح إن فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهان الصينية لكن لا احد يعرف حتى الان مصدره بالضبط، مضيفا أن السلطات الصينية لم تكن صادقة فيما اعلنته بشأن وباء كورونا وقامت بمنع الكوادر الطبية والصحفية من الوصول الى أية معلومات بشأن الفيروس.

ودعا بومبيو الى بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم المذنبين في ذلك إلى العدالة، مشيرا الى أن الصين ستتحمل مسؤولية الضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وكذلك بحياة الأميركيين وحياة الشعوب في العالم أجمع.

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