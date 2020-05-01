السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/01 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة سجلت السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1344 حالة، معلنة تعافي 392 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1344 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى […]

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