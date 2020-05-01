2020/05/01 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، البلاد من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.وقال أوربان في تصريح للإذاعة الحكومية، اليوم الجمعة، يجب على البلاد الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في أكتوبر ونوفمبر القادمين، على الرغم من أن انتشار الفيروس من المرجح أن يتباطأ في الصيف.وأضاف أوربان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء هنغاريا يحذر من موجة ثانية لتفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء هنغاريا يحذر من موجة ثانية لتفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).