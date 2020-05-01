تمديد حظر التجوال في كردستان لغاية العاشر من الشهر الحالي

2020/05/01 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، تمديد حظر التجوال 10 ايام اضافية، وا...





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