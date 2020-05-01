هنغاريا تحذر من موجة ثانية لتفشي كورونا

2020/05/01 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حذر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، البلاد من موجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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