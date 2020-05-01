حكايات رمضانية.. عبد الرحمن الراشد

2020/05/01 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: عبد الرحمن الراشد محطات التلفزيون العامة في رمضان لا تصوم عن البثّ، ولا عن البحث عن الأجر المادي.فهو شهر الخير، شهر المشاهدين والإعلانات.فيه يجلس أفراد العائلة أمام الشاشة، أو بديلاتها، أطول وقت في السنة، من الإفطار إلى السحور، وهي تفعل كل ما في وسعها من حيل تسويقية، حتى يعودوا في اليوم التالي […]

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