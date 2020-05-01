تمديد حظر التجوال في كردستان حتى العاشر من ايار الجاري

2020/05/01 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة ، تمديد حظر التجوال حتى العاشر من أيار الجاري.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنها "أصدرت جملة من القرارات في إطار إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة الجديدة بسبب عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة".وتضمنت القرارات "تمديد حظر التجوال في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين وجميع الوحدات الإدارية من 2 أيار 2020 حتى منتصف ليلة (10 آيار 2020)، مهددة بمعاقبة المخالفين".وخولت وزارة الداخلية ، المحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة، صلاحية السماح بفتح المواقع الخدمية الضرورية للمواطنين من "الساعة 12 ليلاً وحتى السادسة صباحاً" وعلى الأخص الأفران بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث ستكون مفتوحة من الساعة الـ12 ليلاً وحتى الرابعة فجراً، إلى القطاع الزراعي بالتزامن مع موسم الحصاد وحركة السيارات الخدمية.وشددت على "سريان حظر التجوال بالكامل من الساعة السابعة مساءً حتى 12 ليلاً، باستثناء سيارات القوات الأمنية والكوادر الصحية والإسعاف والجهات المحددة في البيان، مؤكدة استمرار التبادل التجاري بحسب التعليمات الصادرة سابقاً".وأشار البيان إلى "استمرار إغلاق النوادي وقاعات الاحتفالات الليلية والحانات والمقاهي وأماكن تدخين الأركيلة والمسابح والحمامات ومراكز كمال الأجسام والملاعب الرياضية داخل الأحياء، والقاعات الرياضية وقاعات الأعراس، وقاعات المناسبات الدينية والاجتماعية ومراكز المساج والمقاهي والمطاعم التابعة للحدائق".

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