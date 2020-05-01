صناعة الدراما المصرية في زمن كورونا:5 مليون عامل وفني،،ورمضان “موسم عودة كل الكبار”

2020/05/01 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم الاجراءات الاستثنائية التي تمر بها مصر للحد من انتشار وباء كورونا، الا ان صناعة الدراما في رمضان سوق يقاوم كل الصعوبات.وتشهد الشاشة الصغيرة في هذا العام بالذات، عودة نجوم العيار الثقيل، وسط تدابير صحية مشددة لم تتخلى عنها الجهات المنتجة.ووصل كورونا إلى مصر في شباط الماضي، بإعلان أول إصابة […]

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