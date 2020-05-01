الكهرباء تسدد رواتب موظفي العقود والأجر اليومي من

2020/05/01 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادلجأت وزارة الكهرباء إلى إجراء في غاية الغرابة واللا إنسانية لإنقاذ وزيرها وكبار المسؤولين فيها من الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها والمتمثلة بموظفي العقود والأجور اليومية الذين تم تعيينهم في الأشهر الأخيرة خلافاً لقانون الموزانة، والذين لم يتسلموا رواتبهم منذ تعيينهم ولغاية الآن.تشهد محافظة بابل سخطاً شعبياً بسبب أجور استهلاك الكهرباء المرتفعة والمبالغ بها إلى حد غير معقول، على الرغم من قرار الحكومة بتوقف وزارات ومؤسسات الدولة عن جباية أي أجور من المواطنين، كإجراء استثنائي بسبب حظر التجوال وتوقف الأعمال.ولم تتوقف وزارة الكهرباء عند جباية الأجور، بل أنها قامت بـ"تغريم" المواطنين عن شهر آذار الماضي بذريعة تاخرهم عن تسديد الأجور، على الرغم من أن الحكومة أصدرت قراراً بعدم استيفاء أي أجور خلال شهريّ آذار ونيسان وتأجيل استيفائها لحين عودة الأمور إلى طبيعتها.وفي حديثه لـ"كلكامش برس"، يقول المواطن حسن الربيعي، من أهالي مدينة الحلة، وهو صاحب محل جملة في سوق الحلة الكبير، إن "موظف الجباية عندما سلمني قائمة أجور استهلاك الكهرباء لمحلي، أخبرته أن الحكومة قررت تأجيل استيفاء الاجور، فكان رده: بإمكانك مراجعة دائرة الكهرباء بهذا الشأن".وبين أن "قائمتيّ أجور الكهرباء عن منزلي ومحلي مجموعهما 257 الف دينار، وبسبب حظر التجوال وغلق الأسواق أنا بلا عمل منذ نحو شهرين ولم أفتح المحل إلا قبل اسبوع".ما اثار السخط على الحكومتين المحلية والمركزية هو الاجور المبالغ بها من قبل دائرة الكهرباء واثقال كاهل المواطنين بها، ويحدثنا المواطن علي حسون، وهو موظف في دائرة الصحة، ويقول إن "الحكومة تستغل الازمات من اجل الانتفاع من المواطن لا خدمته، انا أتساءل هل يوجد من المعقول أن أجور الكهرباء لمنزلي 203 آلاف دينار، ما عدا غرامات تأخر الدفع، ونحن عائلة من أربعة أفراد فقط؟".وأضاف "راتبي الشهري 600 ألف دينار فقط عن خدمة بلغت 22 سنة، فكيف استطيع تسديد هذا المبلغ الذي يعادل ثلث راتب، هل من أحد يوقف هذا الاستغلال؟".ويتابع حديثه عن الحكومتين المحلية والمركزية، قائلا ان "الحكومتين المحلية والمركزية قراراتها لا كونها حبر على الورق، خصوصا المحلية فهي تهمل الملفات الاكثر تماسا مع المواطنين وتنشغل بتنظيف الشارع وزرعها بالورود، متناسية الحفر والمطبات في الشارع نفسه".مصدر مطلع في مديرية كهرباء الفرات الاوسط، أوضح لـ"كلكامش برس"، ان "وزارة الكهرباء اليوم تعيش ازمة خانقة وضغط نيابي كبير بسبب شريحة العقود والاجراء اليوميين الذين لم يستلموا رواتبهم منذ ما يقاري التسعة اشهر".وأضاف ان "وزير الكهرباء لؤي الخطيب قرر طبع الفواتير واستيفاء الاجور وجمع الأموال من المواطنين لتسديد رواتب العقود والأجراء اليوميين، وذلك بعد ان اتخذت لجنة النزاهة النيابية قرارا باستجوابه بعد تشكيل الحكومة المقبلة".وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان "أجور استيفاء الكهرباء مبالغ بها كثيرا، لكون أن أجور الاستهلاك الفعلية لا تسد سوى 12% من رواتب العقود والاجور اليومية".واشار الى ان "الوزارة لجأت الى فرض غرامة تأخيرية على المواطنين من اجل رفع هذه النسبة الى ما يقارب 45% على ان تستوفي باقي الاجور من الميزانية العامة".

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