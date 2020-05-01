الإمارات تمنح براءة اختراع لعلاج مبتكر لفيروس كورونا ويحصل على نتائج واعدة

2020/05/01 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الجمعة، أنه تم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.[…]

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