2020/05/01 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة النجف : ٢٣٠ ملامسا بينهم ٧٤ وافداً من خارج العراق يغادرون أماكن الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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