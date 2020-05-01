بنج عام الحلقة 5

2020/05/01 | 17:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: خالد تعلو القائدي تسويق إعلامي، بين السخرية والاستهزاء.عندما يفشل الإعلام في نقل الوقائع والأحداث، إلى الرأي العام، بمصداقية ومهنية، من المؤكد، هدفها السخرية والاستهزاء بدماء ضحايا تلك الأحداث والوقائع، وإعطاء صورة نمطية قديمة لتغطية مسبباتها، وجعلها مادة إعلامية ربحية، وكسب وفير من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وغيرها من منصاب الإنترنيت.الايزيديون […]

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