ترامب يدعو حاكم ميشيغان لـ”صفقة مع متظاهرين مسلحين بسبب كورونا”: “هؤلاء أناس طيبون جدًا”!

2020/05/01 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أخبر الرئيس دونالد ترامب حاكم ميشيغان جريتشين ويتمان، اليوم الجمعة، بضرورة ان “يعقد صفقة” مع المتظاهرين المسلحين الغاضبين الذين حاصروا مقر الولاية، حيث كانوا يحتجون على إجراءات إغلاق فيروس كورونا في الولاية، ووصفهم بأنهم “أناس طيبون للغاية” في تغريدة يوم الجمعة.Protest moves inside Michigan Capitol.Crowd attempts to get onto Hoise […]

