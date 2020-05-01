الأمم المتحدة: ثقب الأوزون القياسي فوق القطب الشمالي أغلق الآن

2020/05/01 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إن تآكل طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي بلغ مستوى قياسيا في مارس وهو الأكبر منذ 2011 لكن الثقب أغلق الآن.وصرحت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة في جنيف بأن هذه الظاهرة التي تحدث في الربيع بنصف الكرة الأرضية الشمالي ناجمة […]

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