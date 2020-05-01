2020/05/01 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في منطفة كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن تمديد حظر التجوال في الاقليم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان العراق يمدد حظر التجوال ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان العراق يمدد حظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).