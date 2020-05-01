خطة أميركية جديدة قد تهز سوق النفط

2020/05/01 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لا تشارك الولايات المتحدة بصفة رسمية في الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه “أوبك+”، لكن من المفترض أن تقوم بالإضافة لمنتجين آخرين بخفض إنتاج النفط أيضا لدعم أسواق الطاقة المتهاوية.وتشير تقارير إعلامية إلى أن ولاية تكساس، مركز ثورة النفط الصخري، ستشارك في تخفيضات الإنتاج، وسط معارضة من بعض شركات الطاقة في هذه […]

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