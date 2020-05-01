2020/05/01 | 17:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلة استثنائية من السويد إلى مطار البصرة لإعادة عراقيين عالقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة استثنائية من السويد إلى مطار البصرة لإعادة عراقيين عالقين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة استثنائية من السويد إلى مطار البصرة لإعادة عراقيين عالقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).