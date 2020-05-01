تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكرخ

2020/05/01 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في الموق...





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