2020/05/01 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت الدائرة في الموق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكرخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في الموق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكرخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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