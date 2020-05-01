الكهرباء: خسرنا 2000 ميكا واط خلال 3 ايام فقط بسبب الارهاب

2020/05/01 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد العبادي، الجمعة، عن الخسائر، الناتجة عن الاعتداءات على أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العناصر الارهابية والتخريبية تقوم على مدار ثلاثة أيام، بالاعتداء على خطوط أبراج نقل الطاقة".

وبين، أن "خط الشهيد عبدالله حويجة، في منطقة المقدادية في محافظة ديالى، استهدف قبل 3 ايام، وقبل يومين، اُستهدفت خطوط شرق بغداد رقم واحد ورقم 2 والتي تبلغ سعتها 400 كيفي، بعبوات ناسفة الأمر الذي أدى إلى سقوط 4 أبراج وفقدان المنظومة ما يقارب 1500 ميكا واط".

ولفت، الى أن "الاستهداف انعكس سلبا على تحديد احمال كل من جانب الكرخ في بغداد وشرق شمال الرصافة ومحافظة كركوك وصلاح الدين والانبار ونينوى، وانعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".

وأردف: "في يوم أمس الاول، استهدفت عبوان ناسفة، خط ميرساد ديالى، سعته 400 كيفي، ويقوم بنقل طاقة ما يقارب 450 ميكا واط".

وأوضح: "بالمجمل خسرت وزارة الكهرباء ما يُقارب 2000 ميكا واط خلال 3 أيام".

ورأى أن "النجاح الكبير التي حققته الوزارة في تجهيز ساعات الكهرباء للمواطنين، كان السبب في الاعتداءات"، مبينا أن "ساعات التشغيل، وصلت الى 24 ساعة، باستثناء صلاح الدين، ونينوى، كان التجهيز فيهما 21 الى 22 ساعة، بسبب مشاكل البنى التحتية، وكان العمل جارٍ على تأهيل الشبكات".

وأكد، أن "قسم الصيانة والخطوط من ملاكات شبكات نقل الطاقة، تمكنت من الوصول، إلى مكان الحادث والكشف عن الاضرار".

ومضى بالقول، إن "الفرق باشرت في اليوم الثاني أعمالها، ومن المفترض ان تتمكن اليوم الجمعة من إعادة خط شرق بغداد رقم 1 والعمل جار على الخطوط البقية".

واشار الى أن "وزارة الكهرباء طالبت المواطنين الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وأن الحادث عرضي، بمجرد معالجته ستعود الامور كما كانت".

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