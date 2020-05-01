استشهاد متظاهر متأثرا بجراح أصيب بها في أحداث النجف

2020/05/01 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستشهد الناشط المدني رضا هيثم، احد جرحى التظاهرات التي شهدتها محافظة النجف، بعد اصابته بجروح بليغة قبل اكثر من 3 أشهر وتم نقله على إثرها في ذلك الوقت الى احدى المستشفيات في كربلاء.وقال مصدر محلي، في تصريح صحفي، ان "المواطن رضا هيثم تعرض الى ضربة في الرأس خلال الاحداث التي رافقت التظاهرات في النجف قبل اشهر، ليفارق الحياة فجر اليوم الجمعة".وطالب عدد من الناشطين والصحفيين عبر مواقع التواصل باستمرار التظاهرات بعد الانتهاء من ازمة كورونا ردا على الممارسات التعسفية للحكومة واجهزتها الامنية ضد المتظاهرين السلميين.

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