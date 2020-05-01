الاعرجي: الخلاف بين المركز والاقليم يتجدد عند المراحل المفصلية فقط لكونه سياسي

2020/05/01 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتحدث نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، عن الخلافات بين الحكمة المركزية وحكومة اقليم كردستان، وكيفية انهاء هذا الخلاف.وغرد الاعرجي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "الخلاف بين المركز والإقليم خلافٌ قديم جديد، يُجدّده أحد المتصدين من الطرفين حينما تكون هناك مراحل مفصلية في العملية السياسية".واضاف ان "ذلك يعني أن أصله سياسي وإنهائه لا يكون إلا وفقاً للحقوق والإلتزامات الدستورية المترتبة على الطرفين وليس وفقاً لمبدأ الخصومة الذي لا يصب في صالح الجميع".​إن الخلاف بين المركز والإقليم خلافٌ قديم جديد، يُجدّده أحد المتصدين من الطرفين حينما تكون هناك مراحل مفصلية في العملية السياسية، وذلك يعني أن أصله سياسي وإنهائه لا يكون إلا وفقاً للحقوق والإلتزامات الدستورية المترتبة على الطرفين وليس وفقاً لمبدأ الخصومة الذي لا يصب في صالح الجميع— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) May 1, 2020​​​

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