مكتب الإحصاء البريطاني: لندن تسجل أعلى معدل للوفيات بفيروس كورونا

2020/05/01 | 17:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة.وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة […]

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