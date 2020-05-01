أكثر 10 فرق جمعا للنقاط في تاريخ الدوري الإسباني

2020/05/01 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم عام 1929، ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الليغا برصيد 33 لقبا، لكن ما الفرق الأكثر جمعا للنقاط في تاريخ البطولة؟

أجابت صحيفة ماركا الإسبانية عن هذا السؤال برصد أكثر عشرة فرق جمعا للنقاط في تاريخ الليغا، وتصدرها أيضا ريال مدريد برصيد 4585 نقطة، يليه غريمه التقليدي برشلونة برصيد 4500 نقطة، علما بأنه وصيف الريال من حيث التتويج باللقب برصيد 26 لقبا.

وبفارق كبير من النقاط حل أتلتيكو مدريد -الذي توج باللقب عشر مرات- في المركز الثالث برصيد 3642 نقطة، يليه فالنسيا (3562 نقطة)، ثم أتلتيك بيلباو (3501 نقطة)، وإشبيلية (2983 نقطة).

وحل في المركز السابع إسبانيول برصيد 2914 نقطة، يليه ريال سوسيداد (2718 نقطة)، ثم ريال سرقسطة (2109 نقاط)، وأخيرا ريال بيتيس عاشرا (2028 نقطة).

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