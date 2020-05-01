سيتين يحمل مفاجأة سارة لديمبلي.. هل يعود خليفة لنيمار أم يواصل الانهيار؟

2020/05/01 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو أن مدرب برشلونة كيكي سيتين، غيّر خطط بطل الدوري الإسباني لكرة القدم المتعلقة بنجمه الشاب الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد أن كانت كل التقارير تشير إلى رحيله في الانتقالات القادمة بسبب تكرار إصاباته.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، رغبة سيتين -الذي تولى المسؤولية خلال الموسم الحالي- في الاحتفاظ بديمبلي البالغ 22 عاما، ومنحه فرصة أخيرة لإثبات الوجود، رغم عدم تحقيقه الفائدة المرجوة منه بسبب كثرة إصاباته.

وقالت الصحيفة إن سيتين لديه ثقة في تقديم اللاعب المتوّج مع فرنسا بكأس العالم 2018، ما يُتوقع منه لبرشلونة بعد تعافيه من الإصابة الحالية، ويبدو أنه جلس معه وتأكد من رغبته في البقاء مع الفريق الكتالوني.

ويتمتع ديمبلي بإمكانيات فنية هائلة جعلته يتألق في الفترات التي لم يعانِ فيها من الإصابة، ويسجل أهدافا صعبة تنم عن موهبته الفذة، ولكنه رغم صغر سنه فإن الإصابات تلاحقه مما جعل غيابه عن الفريق أكثر من حضوره.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، كخليفة للبرازيلي نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، وذلك بعد تألقه اللافت في البوندسليغا، وقد كلّف خزينة برشلونة 125 مليون يورو، وهو رقم قياسي للاعب لم يكن قد أتمّ العشرين من عمره آنذاك.

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