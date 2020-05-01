الانبار العثور على 3 احزمة ناسفة بعملية اقتحام وكرين لإرهابي داعش غربي الانبار

2020/05/01 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، العثور على 3 احزمة ناسفة بعملية اقتحام وكرين لارهابي داعش غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية بناءا على معلومات استخباراتية افادت بوجود وكرين لاحدي خلايا عصابات داعش الاجرامية النائمة في منطقة جنوب منطقة […]

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