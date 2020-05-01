لجنة الشباب والرياضة تسجل تحفظها على برنامج المكلف مصطفى الكاظمي

2020/05/01 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

انتقد جان ميشيل أولاس رئيس نادي أوليمبيك ليون، قرار إنهاء الدوري الفرنسي على الترتيب الحالي قبل تجمد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة الدوري قرارا جريئا امس الخميس، وتوجّت باريس سان جيرمان بطلا، فيما هبط الثنائي أ

بغداد اليوم - متابعة

قام لاعب الوسط البلجيكي من اصول مغربية، مروان فلايني بإقراض مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته ستاندار دو لييج، الذي يعاني راهنا صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف بلجيكية.

وبحسب "أ ف ب"، فإن فلايني (32 عاما)، لاعب شاند

بغداد اليوم - متابعة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانا رسميا، الخميس، رفض من خلاله تصريحات جو أندرسون، عمدة المدينة والتي طلب من خلالها عدم استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح عمدة مدينة ليفربول في مقابلة صحفية، إنه لا يرغب في است

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