شفاء 9 مصابين من كرونا في مدينة الطب ببغداد

2020/05/01 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة مدينة الطب في بغداد، اليوم الجمعة، عن تماثل تسعة مصابين بفيروس كورونا للشفاء هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "شفي تسعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا وخروجهم من مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".واضافت انه "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين 89 مريضًا في مركز الشفاء التخصصي".

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