المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية يوضح بشأن عزمهم ادخار رواتب الموظفين

2020/05/01 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن ادخار رواتب الموظفين.وقال صالح في تصريح صحفي، حقيقة لا يوجد شيء قد تم اعتماده بشأن الموضوع، وإن مثل هكذا إجراء جوهري يمس الإنفاق العام وجملة من القوانين التي بنيت […]

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