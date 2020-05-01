ديالى تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/05/01 | 18:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن الموفق الوبائي لفيروس كورونا بعد وصول نتائج 8 حالات اشتباه.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى نبيل فاضل في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج 8 حالات اشتباه بفيروس كورونا من مختبرات بغداد وكانت سلبية اي انها غير مصابة”.واضاف فاضل،ان” […]

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