انخفاض حاد بإيرادات بيع النفط العراقي في نيسان

2020/05/01 | 18:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الجمعة تصدير 3.438 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل الماضي، بإيرادات مالية بلغت 1.423 مليار دورلار.

وبذلك، تسجل الصادرات ارتفاعاً من 3.390 مليون برميل يومياً في آذار/مارس، لكن الإيرادات سجلت تراجعاً حاداً من نحو 3 مليارات دولار في آذار ونحو 5 مليارات في شباط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، تفيد بأن كمية الصادرات من النفط الخام (103) مليونا (144) الفا و( 911 ) برميلا، بايرادات بلغت اكثر من (1) مليار و(423) مليونا و(499 ) الف دولار.

وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و( 532 ) الفا و (427) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 287) الفا و( 165 ) برميلا، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (325) الف و(319) برميلا.

واشارت الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 438) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 351 ) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 76 ) الف برميل ، والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (11) الف برميل .

وأردفت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 13.801 ) دولارا.

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