2020/05/01 | 18:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. إقليم كردستان يمدد حظر التجوال حتى العاشر من مايو الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إقليم كردستان يمدد حظر التجوال حتى العاشر من مايو الحالي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. إقليم كردستان يمدد حظر التجوال حتى العاشر من مايو الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).